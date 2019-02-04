Георгий Ярцев: "Удивительно, что Чалов не получает шанс в сборной"

Бывший тренер "Спартака", президент "Тамбова" Георгий Ярцев удивлен тем, что форвард ЦСКА Федор Чалов не получает шанс в сборной России.

– Бомбардирское чутье подсказывает вам, как сложится судьба армейца Чалова?

– Удивительно, что бомбардир, талантливый парень, играя против лучших защитников Европы, не получает шанс в сборной! Но опять же, это как видит его тренер. У меня, как у бомбардира, сразу симпатия к этому игроку. Да, он может простоять 30 минут, казалось бы, ничего не делая, но в нужный момент откроется и забьет. Если говорить о сожалениях, всегда привожу в пример Щенникова. Он здорово играл в ЦСКА против больших команд, но так и не получил приглашение в сборную в свое время. И вот прошли годы. Притух чуть-чуть. Последний год показал, что он умеет играть в обороне, в атаке, забивает голы. Нужно было ждать тренера, который видит эти качества? Вот вам пример. (Отдел футбола)

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