Георгий Ярцев: «У Миранчука в сборной России нет легкости и разнообразия»

Вице-президент «Тамбова» и бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» предположил, как на игре отборочного турнира Евро-2020 России с Бельгией (1:4) сказалось отсутствие Александра Головина.

— Думаю, выйди он на поле, то сумел бы снабжать передачами оказавшегося на голодном пайке Дзюбу, — отметил Ярцев. — В этом плане я большего ожидал от Алексея Миранчука, который в «Локомотиве» и пасом выделяется, и в завершении хорош. Но в сборной пока у Леши той игровой легкости и разнообразия, которые выделяют его в клубе, не видно.

— Зато хорошо вошел в игру Бакаев, который, похоже, в сборной уже освоился.

— Согласен. Зелимхан и атаку поддерживал, и отходить назад успевал. Да и с пасом у него дела обстоят не плохо. И хотя Бакаев на поле провел чуть меньше тайма, я бы отметил его, как одного из самых полезных в нашей сборной. Как, впрочем, и Ионова, проделавшего колоссальный объем работы.

Георгий Ярцев — о поражении от Бельгии, Гильерме и Акинфееве