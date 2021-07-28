Георгий Ярцев: «Поставил бы Булыкина в один ряд с Лукаку, Левандовски и Дзюбой»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев в программе «Мама знает все» рассказал об экс-форварде «Локомотива» Дмитрии Булыкине.

«Форварды типа Булыкина сейчас нужны. Если посмотреть прошедший Евро, то Лукаку, Левандовски, Дзюба — это те форварды, которые очень ценятся, они на виду, на слуху. В эту когорту я бы ставил и Булыкина, потому что форварды такого плана, умеющие задержать мяч, сыграть на партнера, сыграть по заданию — всегда в цене. Несгибаемый боец, который ни при каких обстоятельствах не опускал руки», — сказал Ярцев.

За национальную сборную России Булыкин сыграл 15 матчей и забил 7 мячей, став участником Евро-2004.