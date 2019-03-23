13:40 | Футбол — Сборная России

Георгий Джикия: "У нас есть, кому заменить выбывших"

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Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что команда сможет заменить выбывших из-за травмы игроков. В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

– Успела ли команда отойти от поражения от бельгийцев?

– Проиграли, но уже отошли. Вчера целый день летели, поэтому изучать соперника будем уже сегодня. Мы примерно понимаем, как играет команда Казахстана, но детально смотреть будем вечером.

Станислав Саламович не любит слово "проблемы". Вы можете сказать, ч у нас действительно проблемы, учитывая количество травмированных?

– Я тоже не люблю слово "проблемы". У нас есть компу заменить. Никаких, как вы говорите, проблем у нас не будет.

– Вам комфортно играть в три центральных защитника?

– Я уже так играл, мне знакома эта позиция. Никакого дискомфорта я не испытывал. (Александр Рогулев)​

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