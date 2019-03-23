Георгий Джикия: "У нас есть, кому заменить выбывших"

Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что команда сможет заменить выбывших из-за травмы игроков. В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

– Успела ли команда отойти от поражения от бельгийцев?

– Проиграли, но уже отошли. Вчера целый день летели, поэтому изучать соперника будем уже сегодня. Мы примерно понимаем, как играет команда Казахстана, но детально смотреть будем вечером.

– Станислав Саламович не любит слово "проблемы". Вы можете сказать, ч у нас действительно проблемы, учитывая количество травмированных?

– Я тоже не люблю слово "проблемы". У нас есть компу заменить. Никаких, как вы говорите, проблем у нас не будет.

– Вам комфортно играть в три центральных защитника?

– Я уже так играл, мне знакома эта позиция. Никакого дискомфорта я не испытывал. (Александр Рогулев)​