Георгий Джикия: «С Шотландией не будем играть вторым номером»

Защитник сборной России Георгий Джикия после заключительной тренировки в Новогорске рассказал о том, что в команде нет недооценки Шотландии. Напомним, что 6 сентября российская команда сыграет в Глазго в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Что представляет наибольшую загвоздку перед матчем с Шотландией и вообще, что могли бы сказать об этом сопернике?

— Мы уже проанализировали этого соперника — вчера у нас была небольшая теория. Если говорить о турнирной таблице, ни для кого не секрет. Что это один из наших конкурентов за выход из группы. Мы спокойно готовимся к матчу, знаем, что делать.

— Как думаете, сборная России будет пытаться играть первым номером, учитывая силовую манеру Шотландии и давление трибун или более значимо сохранить ворота в неприкосновенности и уже во втором тайме забить?

— Мы знаем, как играет соперник, но будем отталкиваться от своей игры. Мы не станем играть вторым номером.

— Если почитать шотландский Twitter, фанаты этой сборной не очень верят в свою команду и говорит, что им предстоят два матча, которые их сборная крупно проиграет. Нет ли в сборной России недооценки соперника?

— Пусть тогда шотландцы за нас болеют, если они не верят в свою сборную. Мы играем на выезде и понимаем, что нам будет противостоять серьезная команда и какой стиль игры нас ждет. Никакой недооценки быть не может. (Елена Григорьевская)

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