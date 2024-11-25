Джикия — о премиальных в сборной: «Размер после отстранения изменился»

Защитник «Химок» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» рассказал об изменениях в размере премиальных в сборной России после отстранения от международных турниров.

«Давно не был в сборной. На сегодняшний день не владею информацией о системе премирования. Но однозначно размер премиальных в сборной изменился после отстранения. Раньше были такие турниры как Евро, Кубок конфедераций, Лига наций. Понятное дело, что когда есть задачи и большие турниры, это другое», — сказал Джикия «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболисты за вызов в сборную получают меньше 5 тысяч долларов. По его словам, премиальные в период отсутствия официальных соревнований им не выплачиваются.