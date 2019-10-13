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Георгий Джикия: «Гильерме после матча даже не мылся — не вспотел вообще»

22:00
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Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как вратарь Гильерме чувствовал себя после матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0).

— Свои голы забили, еще столько же не забили, — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ». — Но главное, что сегодня — историческое событие, мы вышли на Евро! Всю страну поздравляю от души!

В начале матча у меня был хороший момент — не реализовал, но ничего страшного, главное, что наша сборная выиграла.

На «ноль» играть всегда приятно. Все игроки молодцы, все классно оборонялись. Гильерме подошел, поблагодарил нас за сухую серию. Он даже не мылся — не вспотел вообще.

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Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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