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Митрофанов: «Матч с Пакистаном в ноябре невозможен в силу договоренностей с другими сборными»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, может ли сборная России сыграть против Пакистана в ноябре.

 — Что, если все-таки не удастся достичь договоренностей с Пакистаном?

 — Мы понимаем, что чем меньше остается времени до матча, тем меньше шансов, что он состоится. Но сборная России — это больше, чем просто команда. Ее игроки — пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем.

— Пакистан утверждает, что хочет сыграть с Россией в ноябре.

— Матч в ноябре с Пакистаном для нас невозможен в силу наличия договоренностей с другими сборными, которые имеются у нас с июля. Возможно, сыграем с ним позже, если это не произойдет в октябре и нам нужен будет соперник.

Ранее стало известно, что сбор национальной команды России пройдет в Новогорске.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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