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Сегодня, 19:00

Генсек РФС заявил, что у сборной России осенью не будет соперников из Европы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов после матча сборных России и Вьетнама (3:0) ответил на вопрос о планах на будущие матчи российской национальной команды.

— Пока диалога со сборной Вьетнама по ответному матчу в Москве не было. Отношения у нас добрые. Этот матч способствует тому, что все возможно

— Были слухи, что сборная сыграет осенью с Малайзией и Туркменистаном. Это так?

— Нет.

— Смотрите в сторону европейских сборных?

— Осенью не смотрим, потому что все играют и все заняты. Осенью смотрим только в азиатскую сторону, потому что они свободны.

— Есть уверенность, что следующие два матча будут домашние?

— Есть уверенность и надежда, что следующие матчи будут домашними.

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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