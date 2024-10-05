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Митрофанов: «Мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с отказом сборной Пакистана провести матч против России.

«Матч с Пакистаном? РФС 11 июня направил письмо в Федерацию футбола Пакистана с предложением о проведении товарищеского матча между нашими странами в сентябре, октябре или ноябре 2024 года во время окон ФИФА. Федерация футбола Пакистана 23 июля направила в РФС подтверждение о заинтересованности сыграть товарищеский матч.

5 августа РФС и ФФП провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча (11 октября в России) и условия его проведения. 11 сентября РФС получил письмо от гостевой команды, с необходимыми условиями размещения во время октябрьского сбора«, — сказал Митрофанов.

Митрофанов также отметил, что РФС продолжает вести переговоры с Пакистаном.

«Российский футбольный союз дал гарантии обеспечения всех запрашиваемых условий. Однако 17 сентября в Пакистане уведомили РФС о невозможности сыграть матч в октябре. В качестве причины указывалась отсутствие согласования от правительства Пакистана, так как оно должно быть подано не позднее чем за 4 недели до даты поездки. РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — добавил Митрофанов.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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