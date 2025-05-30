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Митрофанов: «Карпин может совмещать. Но для этого требуется согласие основного работодателя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещать работу.

«У нас подписан контракт с главным тренером, он предусматривает, что Валерий Карпин может совмещать особую деятельность с основной работой. Но для этого, как и на любой другой работе в соответствии с ТК РФ, требуется согласие основного работодателя», — сказал Митрофанов «СЭ».

Валерий Карпин может возглавить &laquo;Динамо&raquo;.Активный футбол и харизма Карпина против совмещения и бестрофейности. Что перевесит?

27 мая появилась информация о том, что Карпин уже начал формировать будущий тренерский штаб в «Динамо». По данным «СЭ», в случае подписания контракта 56-летний специалист будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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