Митрофанов: «Карпин может совмещать. Но для этого требуется согласие основного работодателя»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещать работу.

«У нас подписан контракт с главным тренером, он предусматривает, что Валерий Карпин может совмещать особую деятельность с основной работой. Но для этого, как и на любой другой работе в соответствии с ТК РФ, требуется согласие основного работодателя», — сказал Митрофанов «СЭ».

27 мая появилась информация о том, что Карпин уже начал формировать будущий тренерский штаб в «Динамо». По данным «СЭ», в случае подписания контракта 56-летний специалист будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.