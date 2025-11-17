Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо». Чиновник назвал верным выбор специалиста.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В сборной России Карпин работает с 2021 года.