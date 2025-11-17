Футбол
Сегодня, 19:48

Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо». Чиновник назвал верным выбор специалиста.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В сборной России Карпин работает с 2021 года.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Источник: РФС
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»
Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»
Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • H R

    Если дeлаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • hottie

    У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи ---> Какие новые задачи? Товарняки катать? Так это не новые задачи. Да и самих задач вообще нет уже почти как 4 года. У самого Митрофана 1 не сделанная задача всего, но 1000 отговорок.

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Конечно правильное. Коммерчески правильное ) Подъёмные от "Динамо" получил, семью в столицу перевёз-обустроил - ну и зачем теперь ему весь этот ежедневный нервяк? )

    17.11.2025

  • оппонент

    Неделю назад или три года, когда совмещал было верное решение. Ушёл - тоже верное. А что изменилось? Неужто на ЧМ пробились.

    17.11.2025

  • Врн36

    Где то мы уже это слышали, что сосредаточусь на сборной

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Эх, митрофанушка Фокус с национальной сборной

    17.11.2025

  • Millwall82

    это не сборная, а фокус-покус.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не могу не согласиться. Так и есть.

    17.11.2025

  • panykov.lev

    А кто дал добро на совмещение работы со сборной РФ и Динамо Мск.? Может и РФС к этому прилепился бочком?

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Там где он работает,единицы их не напоминают,к сожалению...

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ключевое слово тут "фокус"!:rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Даже не знаю, кто тут фокусник, Карпин или Митрофанов... Ну Карпин хоть иногда Бруней побеждает. А у Митрофанова пока все фокусы провалом заканчиваются, так что он больше клоуна напоминает.

    17.11.2025

    • Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»

    Takayama

