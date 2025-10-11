Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Состав
Календарь
Статистика
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Митрофанов: «Спорт должен объединять. ФИФА знает нашу позицию»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» заявление президента ФИФА Джанни Инфантино по возможному отстранению Израиля от международных соревнований.

2 октября Инфантино подчеркнул важность миссии футбола по объединению людей по всему миру, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

«Спорт должен объединять. ФИФА знает нашу позицию. Мы не «за» отстранение Израиля. Мы «за» восстановление России в правах», — сказал Митрофанов «СЭ».

1 октября RMC Sport сообщил, что несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильские команды от турниров из-за ситуации в Газе.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РФС
Сборная Израиля по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
ФИФА
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
«Это не вопрос денег. Дело в уважении». Кучеров впервые объяснил, почему запросил обмен из «Тампы»
Капризов идет в темпе Малкина. Кого из русских легенд НХЛ он обгонит в ближайшие годы?
Популярное видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Зенит» разгромил «Крылья Советов»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Спартак» разгромил «Локо», «Балтика» обыграла «Акрон»: видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
В Норвегии опровергли сообщения о протесте против допуска Большунова
Шведский спонсор ЧМ-2027 по хоккею уберет логотипы из-за допуска России
Источник: в Чехии планируют отказать российским хоккеисткам в визах для участия в юниорском ЧМ
Федерация хоккея Финляндии ищет способы не допустить Россию к чемпионатам мира
Президент Чехии Петр Павел: «Поддерживаю отстранение России от международных турниров, пока конфликт не будет закончен»
В Госдуме РФ считают, что Россия способна провести чемпионат мира по хоккею-2027 вместо Германии
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России вылетела из Волгограда в Москву

Митрофанов: «Хотим провести 4 матча в 2026 году, а дальше выступать в официальных соревнованиях»
Новости
RSS RSS
Все новости