Митрофанов: «Спорт должен объединять. ФИФА знает нашу позицию»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» заявление президента ФИФА Джанни Инфантино по возможному отстранению Израиля от международных соревнований.

2 октября Инфантино подчеркнул важность миссии футбола по объединению людей по всему миру, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

«Спорт должен объединять. ФИФА знает нашу позицию. Мы не «за» отстранение Израиля. Мы «за» восстановление России в правах», — сказал Митрофанов «СЭ».

1 октября RMC Sport сообщил, что несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильские команды от турниров из-за ситуации в Газе.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.