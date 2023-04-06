Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:50

Генсек Футбольного союза Киргизии: «Мы бы хотели видеть сборную России на турнире ЦАФА»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном участии сборной России на турнире ЦАФА.

«Само собой мы бы хотели видеть сборную России на турнире ЦАФА. Я уже сказал, что Россия занимает определенное место не только в Европе, но и в мире. Нам всегда будет интересно потягаться силами с европейской сборной, оценить свои возможности. В сентябре у нас уже был опыт очных встреч. Участие России автоматически повысило бы и статус турнира. Тем более, это стало бы дополнительным вкладом в развитие сотрудничества между двумя конфедерациями — УЕФА и АФК», — сказал Букуев «СЭ».

Сборная России может принять участие в турнире футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который пройдет с 9 по 21 июня. В чемпионате также сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Афганистан и Таиланд.

Футбол
Сборная России по футболу
3
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Левитин призвал РФС дождаться мнения Азиатской конфедерации футбола о рекомендациях МОК
Гасилин высказался за переход российского футбола в Азию
Филимонов: «Переход в Азию — это тот же тупик. Ничего глобально не поменяется»
Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?
Бушманов объяснил, почему России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Киргизии заявили, что вопрос ответного матча против сборной России не стоит в повестке

Бышовец считает, что сборной России необходим еще один матч с Ираком
Новости
RSS RSS
Все новости