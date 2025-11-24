Орлов: «Почему Карпин не выпустил Глушенкова против Перу? Матч же в Питере. Это месть?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что тот не выпустил нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на поле в BetBoom товарищеском матче против Перу.

Игра прошла 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1.

— До сих пор под впечатлением от решения главного тренера нашей сборной России. Матч с Перу проводился в Питере. Ну почему же Карпин не выпустил в старте Глушенкова?! Чем он руководствовался? Люди, в том числе болельщики «Зенита», пришли смотреть на звезд, на того же Глушенкова. Не знаю... Карпин хотел отомстить, что ли? Зачем он все время экспериментирует? Да ты подумай о зрителях! Футбол же для болельщиков, а не для Карпина! Какое-то неуважение к поклонникам «Зенита».

На счету 26-летнего Глушенкова 8 матчей за сборную России, в которых он отметился 3 голами.