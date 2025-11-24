Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

24 ноября 2025, 10:45

Орлов: «Почему Карпин не выпустил Глушенкова против Перу? Матч же в Питере. Это месть?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что тот не выпустил нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на поле в BetBoom товарищеском матче против Перу.

Игра прошла 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1.

— До сих пор под впечатлением от решения главного тренера нашей сборной России. Матч с Перу проводился в Питере. Ну почему же Карпин не выпустил в старте Глушенкова?! Чем он руководствовался? Люди, в том числе болельщики «Зенита», пришли смотреть на звезд, на того же Глушенкова. Не знаю... Карпин хотел отомстить, что ли? Зачем он все время экспериментирует? Да ты подумай о зрителях! Футбол же для болельщиков, а не для Карпина! Какое-то неуважение к поклонникам «Зенита».

На счету 26-летнего Глушенкова 8 матчей за сборную России, в которых он отметился 3 голами.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; и&nbsp;словах Глушенкова об&nbsp;ужасной игре команды Семака.«Понимаю Глушенкова, который назвал игру «Зенита» ужасной. Стоячий футбол!» Орлов — о Семаке, Соболеве и Карпине
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Читайте также
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аршавин назвал Головина лучшим футболистом сборной России в 2025 году

В РФС не верят, что допуск в водном поло повлияет на ситуацию в футболе
Новости
RSS RSS
Все новости