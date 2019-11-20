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Геннадий Орлов: «Тема с возвращением Акинфеева остается открытой»

08:55
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Известный комментатор Геннадий Орлов дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву возобновить выступления в составе сборной России.

— Тема с возвращением Акинфеева не закрыта?

— Нет. И она останется открытой, если Акинфеев продолжит играть так же хорошо, как сейчас. В данный момент армеец в порядке. В таком случае именно Игорь фаворит в этой гонке. Конечно, к нему надо обращаться. Может быть, он не хочет возвращаться, возможно, устал... Не знаю. А вдруг еще возвратится. Есть же пример Игнашевича.

Вратарь провел за национальную команду 111 матчей и ушел из нее после чемпионата мира-2018. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Орлова

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