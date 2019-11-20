Известный комментатор Геннадий Орлов дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не понимает, за что фанаты оскорбляли капитана и нападающего сборной России во время отборочного матча Евро-2020 с командой Сан-Марино (5:0).

— По ходу матча с Сан-Марино случилась неприятная история. Болельщики «Спартака», приехавшие на игру, стали откровенно оскорблять Дзюбу с трибун...

— Странно... За что? Дзюба вообще-то воспитанник академии красно-белых. Так? Считаю, там могли бы повесить его портрет. Школа должна гордиться, что подготовила такого футболиста. Дзюба же явление в нашем футболе. Ну о чем тут говорить?

— За что же его оскорбляют?

— Разве он виноват, что покинул «Спартак»? Он уходил оттуда не по своей воле. Его изгоняли. Дзюба отправился из московской команды не за деньгами! Его бросали по каким-то арендам, а он не «умирал». И в «Зените» Манчини его «сдал» в Тулу, а Артем не сломался. Это говорит о его характере. Уже за это его надо уважать.

Зачем спартаковцы на него обиделись?! Это ультрас. За что ругать Дзюбу? Повторю: человек оказался в таких условия, что вынужден был уйти. (Виталий Айрапетов)

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