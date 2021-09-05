Генич отреагировал на критику из-за его оценки игры сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем Telegram-канале ответил на слова блогера Михаила Борзыкина о том, что работники канала критиковали тренера сборной России Валерия Карпина после победы в матче с Кипром (2:0).

Борзыкин написал следующее: «Коллега Генич будоражит общественность своей экспертизой: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа». О какой игре, Костя, можно говорить после нескольких дней тренировок? Там еще не все руки друг другу успели пожать. Ладно отбитые обитатели твиттера. Но ты-то профи, сам в футбол играл, знаешь, что нельзя накачать бицепс за неделю».

«Миш, ну елки-палки, и ты туда же. Честно говоря, шокирован реакцией людей, которые в моем твите увидели наезд/наброс/заказуху или что-то в этом роде на ВГК (Валерия Георгиевича Карпина — Прим. «СЭ»)», — написал Генич.

Комментатор заявил, что написал этот твит на эмоциях.

«Конечно, Карпин не волшебник. Нельзя взмахнуть рукой и все вмиг изменится. И я об этом сказал сразу в студии на «Матч ТВ»! Не знаю, смотрел ты или нет

Я к ВГК всегда относился с огромным уважением, позитивно и буду последним челом, кто на него сознательно или с чьей-либо указки будет набрасывать говнецо. Это бред. И ты, Миша, не ведись на эту херню в комментах. Адьос», — написал Генич.

После пяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. На втором месте — Хорватия (10), на третьем — словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).