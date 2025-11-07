Митрофанов: «После снятия санкций со сборной совмещение Карпина будет невозможно»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что в случае допуска к международным соревнованиям главный тренер сборной России Валерий Карпин не сможет совмещать работу в национальной команде и московском «Динамо».

«Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и «Динамо», что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно... Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная», — цитируют Митрофанова «Известия».

По словам генсека РФС, в организации сейчас не видят негатива от того, что Карпин совмещает посты. Однако если клубная работа начнет мешать работе в сборной, то Карпину об этом скажут.

56-летний Карпин тренирует сборную с июля 2021 года, а «Динамо» — с июня 2025 года.