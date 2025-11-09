Футбол
9 ноября, 13:02

Митрофанов: «Гвинеи нет среди ближайших спарринг-партнеров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента НОК Гвинеи Алехандро Мартина Эвуна Андеме о переговорах по организации товарищеского матча.

Ранее в НОК Гвинеи рассказали «СЭ» о переговорах по проведению товарищеского матча между сборными по футболу.

«И мы ведем переговоры, и к нам многие обращаются. Но пока Гвинеи нет среди ближайших спарринг-партнеров», — сказал Митрофанов «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

