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Сегодня, 11:38

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии ответил на вопрос о возможном матче с Россией

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» шансы на проведение ответного матча между сборными России и Киргизии.

«Когда ранее мне задавали вопрос, была ли договоренность о проведении ответного матча, поскольку в сентябре мы встречались на полях Бишкека, мы сказали, что этот вопрос обсуждался, и что в случае необходимости такого спарринга, мы этот вопрос перед РФС всегда можем поднять. Думаю, что если наши интересы в тот или иной промежуток времени совпадут, то мы всегда сможем договориться. На сегодняшний день этот вопрос пока не стоит, потому что у нас есть собственный календарь, турниры, в том числе турнир ЦАФА в июньские даты. Кроме того, мы в сентябре-октябре тоже планируем какие-то матчи. Возможно, к этому времени станет что-то известно, или мы попытаемся договориться по поводу ответного матча. Может, снова в Бишкеке, а может, уже в России», — сказал Букуев «СЭ».

24 сентября 2022-го сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.

Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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