Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

17 октября, 23:45

Гендиректор РУСАДА — о приезде на тренировку сборной России: «Руководство РФС нам не звонило и не возмущалось»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала приезд представителей агентства на открытую тренировку сборной России по футболу.

«Та информация, которая была в прессе, не соответствует действительности. Из-за приезда РУСАДА никоим образом не отложили и не отменяли тренировку. РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки, и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — сказала Логинова ODDS.ru.

Открытая тренировка сборной России прошла в Москве 10 октября. По сообщениям ряда СМИ, сотрудники РУСАДА забрали на допинг-проверку десять футболистов. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признался, что приезд представителей РУСАДА его удивил.

Источник: ODDS.ru
РФС
Сборная России по футболу
РУСАДА
Читайте также
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Агент Андреев стал еще ближе к клубу, селекционеров увольняют из Академии, спортдиректор Амарал получил странное прозвище. Что происходит в «Спартаке»
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости