Где пройдет матч сборных России и Дании? УЕФА дал датчанам время до 8 мая

Власти Копенгагена и Датский футбольный союз не смогли к установленному сроку подтвердить УЕФА готовность принять в следующем году матчи чемпионата Европы.

Как сообщили «СЭ» наши коллеги из Tips Bladet, также входящей в Ассоциацию европейских спортивных изданий, в Ньоне согласились еще подождать и установили новый дедлайн — 8 мая.

К этому времени и город, и футбольный союз должны, наконец, определиться, в состоянии ли они провести четыре игры Евро-2020, включая матч сборных России и Дании, а также принять этап велогонки «Тур де Франс».

УЕФА специально для «СЭ» подтверждал намерение провести игры европейского первенства в тех же 12 городах, что и планировалось.

— Предполагается, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намереваемся сохранить то же расписание игры и те же города-хозяева. Однако на данном этапе расписание матчей пока официально не подтверждено. УЕФА находится на связи со всеми 12 городами по этому вопросу. Новые объявления будут сделаны в надлежащем порядке. Сегодня у нас нет никакой дополнительной информации, которую мы могли бы вам предоставить, — сообщили «СЭ» в Ньоне два дня назад. (Александр Бобров)