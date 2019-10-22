Газзаев сравнил заявление Черчесова о Евро-2020 с ЦСКА в Кубке УЕФА-2005

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, обладатель Кубка УЕФА, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поддержал заявление Станислава Черчесова после выхода сборной России? на чемпионат Европы 2020 года.

- Приветствую поступок Черчесова. Это здоровая амбициозность. Мы должны вселять в игроков веру в свои силы, нацеливать их на высокий результат, учить их решать не локальные, а глобальные задачи. Приведу пример из собственной практики. Впервые я произнес слова о том, что мы ставим цель выиграть Кубок УЕФА, в первый день зимнего предсезонного сбора ЦСКА, в середине января 2005 года на командном собрании. То есть почти за полгода до победы в Лиссабоне. Поначалу отношение журналистов было примерно таким же, как сейчас к словам Черчесова. Но с каждым успешным матчем мы становились ближе к цели, и скепсис сменялся уверенностью.

Так что и сейчас заявление Черчесова стимулирует футболистов и дает им непрозрачный намек, что надо правильно психологически готовиться к чемпионату Европы. (Дмитрий Симонов)

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