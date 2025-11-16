Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру Александра Головина, Константина Тюкавина и Алексея Батракова в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

— Кого выделите в нашей сборной?

— По уровню мастерства, пожалуй, Головин остальных превосходит. Это было видно. Но кого-то отмечать после поражения я все-таки не считаю нужным. Мы в каждой линии уступили сопернику. Отсюда такой результат. Возможно, не хватило травмированного Воробьева, который здорово себя проявляет в РПЛ. Все-таки Тюкавину еще надо набирать кондиции после тяжелой травмы. Он, конечно, далек от оптимальной формы. Нам нужен наигранный состав. Пора отказаться от экспериментов.

— Как вам Глушенков?

— Мне все-таки кажется, что он полезнее, когда играет на позиции «десятки», под нападающим. Отсюда он может отдать тонкую передачу и забить гол, что неоднократно показывал в составе «Зенита».

— Батраков вышел вместо травмированного Облякова еще до перерыва. Не попал в игру?

— Не хотелось бы сейчас кого-то журить. Единственное, могу констатировать: против Перу мы показали более качественный футбол, создали больше моментов. Сегодня мало что получилось.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).