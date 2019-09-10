Газзаев считает, что сборная России практически обеспечила себе выход на Евро-2020

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев — о матче с Казахстаном (1:0) в отборочном турнире Евро-2020. Он считает, что россияне очень близки к выходу в финальную стадию.

— У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии, — цитирует Газзаева ТАСС. — Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжелой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак. Ионов стал играть активно, больше выдвинулся в атаку Жирков. Колоссальный опыт и мастерство Юры сказываются. Он действительно является примером для многих — я Юру знаю с 20 лет, знаю, как он тренировался. Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу все, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы.

Сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 15 очко в шести матчах.