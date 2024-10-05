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Газзаев: «Сборная в любом случае должна собираться. Тут двух мнений быть не может»

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» отсутствие соперников для национальной команды во время октябрьского сбора.

«Сборная в любом случае должна собираться. Тут двух мнений быть не должно. РФС предпринимает все усилия, чтобы найти спарринг-партнера, но, к сожалению, не всегда получается. Раз не получилось найти соперника, значит нужно провести кратковременный сбор и обязательно сыграть между собой.

Сборная должна находить окна для учебно-тренировочных сборов. Она и так не так часто собирается, будет возможность посмотреть кандидатов в команду. Эту игру можно сделать со зрителями. Болельщикам будет интересно посмотреть всех потенциальных игроков, которые входят в состав национальной сборной», — сказал Газзаев «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести матчи в ноябре.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды должен начаться в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной до сих пор не найдены.

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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