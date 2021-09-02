Газзаев считает, что результат в матче России с Хорватией закономерен
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру национальной команды в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
«По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная. Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен», — цитирует Газзаева ТАСС.
Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Это его дебютная игра в роли главного тренера россиян.
Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии. В следующем туре россияне 4 сентября на выезде сыграют со сборной Кипра.
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