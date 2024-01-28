Газзаев считает, что Чеферин выступает в пользу российского футбола: «Мы должны только приветствовать его позицию»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина, заявившего, что он не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола: он призывал допустить юношескую и молодежную сборные России к международным играм, сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать. То, что он высказывается в таком ключе, является показателем того, что сдвиг в правильную сторону есть. Будем надеяться, что вскоре российский футбол вернется на международную арену», — сказал Газзаев «СЭ».

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.