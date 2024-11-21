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Сегодня, 11:03

Газзаев — о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Карпин должен был пойти ему навстречу»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о решении наставника сборной России Валерия Карпина не вызывать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

«Я думаю, что Дзюба Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Я считаю, что Валерий Карпин должен был и обязан был пойти ему навстречу», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

36-летний форвард выражал желание сыграть за сборную России, чтобы побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова (30 голов) в национальной команде.

Источник: «КП Спорт»
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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