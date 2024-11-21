Газзаев — о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Карпин должен был пойти ему навстречу»

Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о решении наставника сборной России Валерия Карпина не вызывать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

«Я думаю, что Дзюба Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Я считаю, что Валерий Карпин должен был и обязан был пойти ему навстречу», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

36-летний форвард выражал желание сыграть за сборную России, чтобы побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова (30 голов) в национальной команде.