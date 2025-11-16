Футбол
Сегодня, 13:15

Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что Валерию Карпину нужно определиться: либо работать в «Динамо», либо в национальной команде.

В субботу, 15 ноября сборная России уступила Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

— Теперь с новой силой пойдут разговоры о том, что Валерию Карпину не нужно больше совмещать посты в сборной и «Динамо»?

— Я уже высказывался на эту тему. Придерживаюсь все той же точки зрения. Валерию Георгиевичу пора определиться: либо «Динамо», либо сборная. И дело даже не в последних результатах национальной команды и бело-голубых. Я изначально скептически относился к практике совмещения. Это действительно очень тяжело. И физически, и эмоционально. А сейчас еще и такие результаты пошли... Тренеру пора сделать выбор. Ему самому станет легче работать.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

