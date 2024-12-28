Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:15

Газзаев — о возможном матче сборных России и Турции: «Конечно, такой матч хотелось бы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном товарищеском матче между сборными России и Турции в 2025 году.

«РФС в лице Александра Дюкова в активном диалоге с ФИФА и УЕФА. Переговорный процесс продолжается. Многие зарубежные федерации хотят, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. Конечно, матч с Турцией хотелось бы. Нам остается ждать и предполагать», — сказал Газзаев «СЭ».

Также бывший тренер сборной России ответил на вопрос о допуске российских клубов и сборной на международные соревнования в 2025 году.

«Мы все должны надеяться на это. Это очень важно. Мы все прекрасно помним, какой чемпионат мира организовала Россия в 2018 году», — добавил Газзаев.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
Сборная Турции по футболу
Валерий Газзаев
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Мать убитых под Тверью детей рассказала подробности произошедшего
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафанов: «Вернемся на международную арену и без раскачки заиграем на высоком уровне»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости