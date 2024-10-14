Газзаев положительно относится к идее проведения матча России с Казахстаном

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, как относится к идее проведения товарищеского матча между национальными командами России и Казахстана.

«Я весьма положительно отношусь к идее проведения матча с Казахстаном. Я считаю, что мы можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Белоруссией и Узбекистаном, а также с другими командами. Мы видим, что Российский футбольный союз (РФС) прилагает много усилий для поисков соперников, но многие команды отказываются с нами играть, говоря об УЕФА и возможных санкциях», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что в стране готовы провести переговоры о товарищеском матче против сборной России.