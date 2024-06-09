Газзаев: «Я за то, чтобы Карпин продолжил работу в национальной команде»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил за то, чтобы Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

«Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной, но в нынешней ситуации сборная, к сожалению, не принимает участия в официальных турнирах. Сегодня у Карпина есть возможность совмещения. К тому же Карпин, как тренер клуба, выступающего в РПЛ, видит всех кандидатов в сборную во время игр чемпионата России. Я выступаю за то, чтобы он продолжил работу в национальной команде», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до конца июля 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что РФС предлагает специалисту двухлетнее соглашение.