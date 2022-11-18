Газзаев: «Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче»

Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Таджикистаном (0:0).

«Вся критика в адрес сборной России после матча с Таджикистаном — безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче. Когда, если не сейчас, им доверять? Или что — Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть? Я на стороне Карпина — он в очередной раз показал, что ему важен прогресс молодых игроков. Я не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную», — цитирует Газзаева Sport24.

Также он рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча сборной России с Узбекистаном.

«Что касается предстоящего матча с Узбекистаном — будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», — добавил специалист.

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.