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Газзаев: «Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче национальной команды с Таджикистаном (0:0).

«Вся критика в адрес сборной России после матча с Таджикистаном — безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче. Когда, если не сейчас, им доверять? Или что — Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть? Я на стороне Карпина — он в очередной раз показал, что ему важен прогресс молодых игроков. Я не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную», — цитирует Газзаева Sport24.

Также он рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча сборной России с Узбекистаном.

«Что касается предстоящего матча с Узбекистаном — будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», — добавил специалист.

Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-ne-mogu-ponyat-divannykh-ekspertov-kritikuyushchikh-karpina-i-sbornuyu-rossii-gazzayev-pro-match-s-tadzhikistanom
Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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