Сегодня, 12:45

Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился в интервью «СЭ» мнением о поражении национальной команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

— Закономерен ли результат?

— Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

— В чем мы уступили чилийцам?

— Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически, технически хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

— Каком?

— Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас — Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды.

— Но, согласитесь, оба гола мы привезли себе сами? Чилийцы мало что создали у ворот Агкацева.

— Не соглашусь с постановкой вопроса. Да, и Дивеев, и Бевеев допустили ошибки. Но чилийцы за счет качественного прессинга вынудили наших защитников ошибиться. Так что тут нужно отдать должное и гостям. И потом: мы впереди сами создали всего два момента. Так? В первом тайме опасно бил Головин, но гостей выручил вратарь, а после перерыва Глушенков попал в перекладину. Вот, в принципе, и все. Маловато... Чилийцы выглядели целостнее, агрессивнее, не допускали ошибок, действовали очень компактно, прессинговали, выигрывали стыки. Все, увы, закономерно.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Валерий Карпин.«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
Вратарь «Суонси» заявил, что был счастлив сыграть против сборной России
Лукин заявил, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили
  • oleg ves

    все верно сказал Газзаев, не убавить, не прибавить. Думаю, что Чили обыграет перуанцев 18го

    16.11.2025

    • Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России

    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»

    Takayama

