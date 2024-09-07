Газзаев об отмене матча России с Таиландом: «К сожалению, против стихии и природы мы бессильны»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отмену товарищеского матча национальной команды против Таиланда из-за тайфуна.

В субботу, 7 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене игры из-за того, что на столицу Вьетнама Ханой, где должна была пройти встреча, обрушился тайфун «Яги», который считается сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

«Конечно, нет смысла проводить матч при таких условиях. Сейчас не стоит ждать у моря погоды. Если в ближайшее время погодные условия не позволят провести матч, то тогда уже стоит спокойно вылетать и готовиться к туру чемпионата. К сожалению, против стихии и природы мы бессильны. Поэтому будет целесообразнее, чтобы сборная вернулась в Россию, а игроки в свои клубы и начали готовиться к следующему туру», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Таиланд — Россия должен был состояться в субботу, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

(Денис Сафронов)