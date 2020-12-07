Газзаев одобрил задачу для сборной оказаться среди призеров чемпионата Европы

Глава комитета Госдумы по делам национальностей, бывший главный тренер национальной команды и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что тренеры сборной России правильно поставили задачу быть в призерах предстоящего чемпионата Европы по футболу, который перенесен из-за коронавируса на лето 2021 года.

«Я прочитал недавно, что тренерский состав поставил задачи быть в призерах чемпионата Европы. Это правильные амбициозные задачи, они сориентировали игроков на достижение больших результатов, — цитирует Газзаева «РИА Новости». — По-другому в национальной сборной работать нельзя. Сборная — лицо нашего футбола, и оно должно выглядеть уверенно и с точки зрения результата, и с точки зрения самой игры».

При этом глава комитета Госдумы отметил, что не нужно оценивать сборную по результатам Лиги наций. По его смнению, много игроков прошли через команду, а тренеры посмотрели возможных кандидатов на Евро.

Газзаев выразил уверенность в том, что основной костяк есть, но по разным причинам стопроцентный состав выставить тренеры не могли. К таким причинам он отнес травмы игроков и распространение коронавируса.

«Тренеры ведут большую работу, просматривают игроков, все-таки Евро — это совсем иной уровень. И мы должны надеяться, что наша команда выступит не хуже, чем на ЧМ-2018. Для этого есть все основания», — заключил Газзаев.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Турнир примут 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако это число может сократиться из эпидемиологической обстановки.