Газзаев оценил вызов Смолова в сборную России

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что вызов в сборную России нападающего «Локомотива» Федора Смолова для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября, Калиниград).

— Федор Смолов потихоньку обретает прежнюю форму?

— Да, он начинает напоминать постепенно себя прежнего. Его вызов в сборную абсолютно оправдан. Это опытный игрок. Мне кажется, он уже преодолел психологические трудности, возникшие после чемпионата мира. «Локомотив» сейчас на ходу в чемпионате России и готовится к Лиге чемпионов. Посмотрим, как Федор проявит себя в еврокубках. Сейчас он демонстрирует хороший уровень игры. Приглашение в сборную оправдано. (Виталий Айрапетов)

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