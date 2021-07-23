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Газзаев — о Карпине: «Рад, что нашу сборную будет тренировать российский специалист!»

21:51
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
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Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист.

Полностью поддерживаю решение Российского футбольного союза. Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича Карпина — с чем я его поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной", — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее, 23 июля, РФС объявил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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