Газизов считает, что сборная должна жить и играть
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матчах сборной России.
«Сборная должна жить и играть, это даже не обсуждается. Конечно, хотелось бы соперников другого уровня, но главное, что сборная играет матчи», — заявил Газизов в беседе с «РБ Спорт».
С 2022 года подопечные Валерия Карпина проводят лишь товарищеские матчи.
15 ноября российская сборная обыграла Бруней со счетом 11:0. Сегодня, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет с Сирией в товарищеском матче. Встреча пройдет в Волгограде, начало запланировано на 19.30 мск.
Источник: РБ Спорт
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