17:01 | Футбол — Сборная России

Газинский перенес операцию на плече

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Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский был прооперирован в связи с травмой плеча, полученной в контрольном матче национальной команды с "Чертаново" (6:0).

Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле! – говорится в сообщении Твиттера сборной.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев.

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