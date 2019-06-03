Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Полузащитник сборной России​ Юрий Газинский покинет расположение национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с "Чертаново" (6:0).

Игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча. ​Травма не позволит Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром, и дальнейшее лечение он будет проходить в расположении "Краснодара"​, – сообщает пресс-служба сборной.

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

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