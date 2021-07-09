Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал «СЭ» решение РФС прекратить сотрудничество с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«У нас тренерская доля такая — сумка всегда собрана, у каждого тренера стоит в шкафу. Ничего страшного не произошло. А Станислава Саламовича вместо того, чтобы хаять всей страной, нужно поблагодарить за проделанную работу. Были и хорошие моменты, а мы почему-то сразу о них забываем и начинаем выливать весь негатив на человека, который в трудную минуту добился такого хорошего результата на домашнем ЧМ. Респект ему и уважение. Дальше не получилось, такое бывает. Сами футболисты тоже виноваты, а то мы на одного Черчесова накинулись. Эпоха закончилась, надо Станислава Саламовича поблагодарить и двигаться дальше», — сказал Гамула «СЭ».

Также Гамула порассуждал, какой специалист нужен национальной команде.

«Сейчас нужно поставить опытного человека, потому что нет времени на раскачку, мы можем пролететь мимо ЧМ. Необходим специалист, который хорошо разбирается в российском чемпионате и наших футболистах. Я думаю, нужен российский тренер хотя бы для начала на должность временно исполняющего, а дальше уже смотреть. Надо еще договориться, потому что не каждый согласится взять на себя такую ответственность, слишком многое стоит на кону. Я бы на месте руководителей оставил бы Черчесова доработать этот цикл, а потом уже делал бы выводы. Сейчас сложная ситуация, но я думаю, мы выйдем из нее с честью. Был провал, теперь должен быть взлет.

Курбана Бекиевича Бердыева я знаю очень близко. Он из любой ситуации выходит на коне и знает, что делать. Очень хороший тактик и психолог. Почему бы не попробовать его в сборной? Это очень хорошая кандидатура", — добавил Гамула.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала турнира Россия проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пен.). Летом 2021-го россияне вылетели с Евро-2020 после группового турнира.