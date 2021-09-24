Галицкий: «Карпин для меня сильно эволюционировал, отношусь к нему с огромным уважением»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказал свое мнение по поводу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич Карпин для меня сильно эволюционировал. Он теперь умудрённый опытом тренер, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. - У него было все — «Спартак», «Армавир», «Матч ТВ». Карпин — это фигура. Я с огромным уважением отношусь к таким людям в нашем футболе, которые говорят: «А чего тут Зидан мне чего-то рассказывает». У Карпина все в порядке, он старается соответствовать своим внутренним ощущениям футбола. В «Спартаке» он пробовал играть первым номером, но контроль мяча был не на достойном уровне. Они все время получали за спину. Сейчас Карпин научился подстраиваться под материал, который у него есть. Он абсолютно великолепный спикер. Иногда перебарщивал с агрессивностью, но его интересно слушать. Хочется, чтобы у Карпина получилось. Я с большим уважением к нему отношусь. Карпин — тренер «Краснодара»? Мы никогда его не рассматривали».

Галицкий добавил, что ему не так нравится главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Мне нравится Карпин. Нравится Гончаренко. Слуцкий? Нет. Мне не нравится, во что играет, но мне симпатичен тренер «Локомотива» Марко Николич. Он играет вторым номером. Со Шварцем и Стукаловым я пока не разобрался. Я к ним отношусь с большой симпатией, но пока не могу сказать», — отметил Галицкий.

Кроме того, руководитель добавил, что хотел заполучить в «Краснодар» полузащитника Романа Еремнко.

«Еременко одно время в «Ростове» был очень классным футболистом. Мы всегда хотели его себе. Но не получалось. Еременко был суперфутболистом», — сказал Галицкий.