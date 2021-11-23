Галактионов рассказал о возвращении Тюкавина из основной сборной в молодежную

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, как Константин Тюкавин отреагировал на возвращение в команду из основной сборной

«У нас состоялся разговор до сбора, — сказал Галактионов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Константин воспитывался с шести лет в академии «Динамо». Я тоже там работал, когда Костя еще совсем малышом пришел в ДЮСШ. Мне было важно услышать его нотки тональности, что эта вся ситуация не скажется на нем.

Диалог есть, был и будет. Важно было сделать шаг вперед. И он это сделал в играх с Литвой. Мне было приятно, когда я пришел на игру московского «Динамо», то мы встретились с Желько Бувачем. И он сказал, что Тюкавин за счет сборной сделал шаг вперед. Он вернул все основания, чтобы быть игроком стартового состава «Динамо».

37-летний Михаил Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.