Гаджиев заявил, что жара может повлиять на игру сборной России в матчах с Вьетнамом и Таиландом

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Ход игры зависит от многих факторов. В первую очередь от жары и от длительного перелета. Конечно, это все влияет на игру. Но будем надеяться, что наши футболисты со всеми сложностями, как и с соперниками, справятся. Пожелаем успехов сборной!» — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Обе игры пройдут на выезде во вьетнамском Ханое. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.