Гаджиев высказался о критике болельщиков в адрес сборной России

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев высказался о критике болельщиков в адрес сборной России, рассказав, что футболистам важно выкладываться изо всех сил и это не останется незамеченным.

«У нас народ нормальный в этом плане. Критиковать любит, критикует часто, порой необоснованно. Но в то же время он достаточно милосердный. Если игроки команды играют изо всех сил, если они выкладываются, и это видит болельщик... Конечно кто-то останется недовольным все равно. Но критики, о которой вы говорите, не будет. Главная критика идет тогда, когда игрок не выполняет свои профессиональные обязанности на поле», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.