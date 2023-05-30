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Гаджиев прокомментировал новость об отмене сборов национальной команды России в июне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал новость об отмене сборов национальной команды России в июне.

«В любом случае сборная России должна существовать, независимо от того, участвует ли команда в официальных играх или нет. Да, сорвалась игра с Камеруном, но если даже нет каких-то игр надо собираться. Сборная России может играть с клубами, и в этом нет ничего такого. В летнем сборе есть нюансы. Сейчас закончится сезон, и футболисты должны уйти в отпуск, потому что пауза короткая между чемпионатами. В этот раз можно не проводить сборы национальной команды, но это частный случай», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-esli-net-kakih-to-matchej-sbornaya-rossii-vse-ravno-dolzhna-sobirat-sya-mozhno-igrat-s-klubami/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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