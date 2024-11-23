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Гаджиев предположил, с какой африканской командой сыграет сборная России

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятном сопернике из Африки для сборной России.

«В Африке много стран, где футбол развит прилично. Африканских звезд мы видим во всех топовых европейских чемпионатах, — цитирует Legalbet Гаджиева. — Это может быть Кот-д'Ивуар, Гана, Египет, Камерун и другие. Можно верить этой информации, что мы сыграем с какой-то африканской сборной. К тому же их страны не находятся под таким влиянием европейских».

На этой неделе появилась информация, что на 2025 год РФС договорился о товарищеских матчах с Нигерией, Боливией, Венесуэлой и Эквадором.

Источник: legalbet.ru
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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